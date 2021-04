Gare de Bâle - La foule se met à danser sur l’hymne critiquant les mesures sanitaires

«La police avait reçu un rapport concernant l’action et s’était immédiatement rendue sur place», a déclaré Toprak Yerguz, porte-parole du département Justice et Sécurité de Bâle-Ville. Le nombre exact de participants est inconnu mais on peut l’estimer à plus d’une centaine de personnes. La police a observé la situation sans intervenir. Comme l’action s’est rapidement terminée, aucun contrôle d’identité n’a été effectué. Personne ne sait pour l’heure qui est à l’origine de l’action.