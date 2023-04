La fourchette à mayo ou moutarde de Thomy fait le buzz

L’objet n’est pas vendu. Du moins pour le moment. De plus, il faut s’inscrire et participer à un concours pour avoir la chance de posséder l’une des 1000 fourchettes à mayo ou moutarde. Appelée «saurk», cette pièce vient remplacer le bouchon d’un tube de mayonnaise ou de moutarde. Il suffit, pour l’utiliser, de faire sortir une petite quantité de condiment et de piquer un œuf ou un cervelas et avaler goulûment la bouchée. L’ustensile est réutilisable puisqu’il supporte un lavage à 70 degrés.

Une vidéo d’un influenceur, présentant l’objet, a été visionnée plus de deux millions de fois et a fait l’objet de nombreux commentaires. La vidéo Thomy a également été vue plus d’un million de fois sur Tiktok et a suscité une avalanche de réactions. Les avis sont très partagés. «Dingue!» «Classe mondiale!» et «Ingéniosité à peine égalée», telles sont quelques-unes des réactions. Une personne commente: «Je la veux absolument». D’autres se montrent moins enthousiastes et écrivent: «Une vraie connerie» ou «Personne n’en a besoin». Une utilisatrice est plus nuancée. «Est-ce que j’en ai besoin? Non. Mais oui, j’en ai envie!» Une chose est sûre, le coup de pub a marché.