Au centre de l’immense cirque du Vortex, encore presque vide, quelques grosses valises et des étudiants masqués qui attendent leur séance de bienvenue. Ils emménagent ces jours dans l’ancien village olympique devenu résidence étudiante géante, et reçoivent une liste de règles de vie. «On attend d’eux un grand respect, pour éviter les débordements mais aussi les contaminations», explique Stéphane Dauxerre, intendant.

Resto végétarien et épicerie bio

Dans cette nouvelle petite ville, installée à deux pas de l’UNIL et de l’EPFL, beaucoup reste à inventer, et quatre locaux commerciaux doivent encore être attribués. «Le Covid a retardé le processus, mais ce n’est pas si mal d’avoir l’avis des locataires pour définir l’offre en fonction des besoins», constate Benoît Frund, vice-recteur de l’UNIL. Mais quelques décisions ambitieuses sont prises: le restaurant ne mettra que des plats végétariens à sa carte, et l’épicerie baptisée Le Vorace sera bio, locale, et gérée en coopérative par des étudiants, des locataires du Vortex, et des habitants du coin.