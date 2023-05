Italie: La fourrière «anti-suisses» fait des ravages

Les automobilistes tessinois qui se rendent à Côme (IT) ont de quoi se sentir observés. Les autorités communales traquent expressément le moindre faux-pas de stationnement des voitures aux plaques suisses. La mesure, voulue par le nouveau maire de la ville, Alessandro Rapinese, est en place depuis l’été dernier. Et elle fait régulièrement la Une des médias tessinois .

Le dernier épisode en date s’est déroulé mercredi. Un conducteur s’est arrêté sur une place réservée aux détenteurs d’un macaron pour handicapés. Vingt minutes plus tard, la fourrière et la police municipale chargeaient le véhicule à bord du camion «anti-suisses». Déçu, le Tessinois paiera donc 115 euros d’amende et 125 euros de frais de fourrière. Il dénonce «une chasse aux sorcières».