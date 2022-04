Israël : La fragile coalition de Naftali Bennett perd déjà sa majorité

Le départ surprise d’une députée contrarie le Premier ministre israélien. Une nouvelle défection provoquerait de nouvelles élections, un cinquième scrutin depuis 2019.

Naftali Bennett et le centriste Yaïr Lapid avaient finalement réuni, en juin dernier, une coalition hétéroclite soutenue par 61 députés et réunissant la gauche, le centre, des partis de droite et une formation arabe, une première dans l’histoire du pays, pour mettre fin à plus de douze ans consécutifs de règne de Benyamin Netanyahou.

Malgré ses ennuis judiciaires, Netanyahou s’en frotte les mains

«Je mets fin à ma présence dans la coalition et je vais tenter de parler à mes amis, afin de retourner à la maison et former un gouvernement de droite. Et je sais que je ne suis pas la seule à me sentir ainsi», a ajouté Idit Silman, dont la déclaration a aussitôt été saluée par le chef de l’opposition.