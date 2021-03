ONG : La Française Agnès Callamard à la tête d’Amnesty International

Agnès Callamard a été nommée secrétaire générale d’Amnesty International. Elle avait reçu des menaces pour son enquête sur l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.

La Française Agnès Callamard, experte en droits humains, a été nommée secrétaire générale d’Amnesty International, a annoncé lundi, l’organisation basée à Londres et qui compte des bureaux dans plus de 70 pays.

«Là où les gouvernements et les entreprises cherchent à faire taire ceux qui dénoncent leurs abus, à dissimuler la vérité et à saper ou rejeter les normes des droits humains, les enquêtes rigoureuses et les campagnes intransigeantes d’Amnesty International sont plus essentielles que jamais.», a déclaré Agnès Callamard, citée dans le communiqué, annonçant sa nomination.