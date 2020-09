Football : La France a fait comme en finale du Mondial

Les Français ont battu la Croatie 4-2 en Ligue des nations, comme à Moscou, en 2018.

Griezmann (à g.) et Martial (à dr.) ont marqué les deux premiers buts français.

La France, en battant la Croatie (4-2) sur le même score qu’en finale du dernier Mondial, et le Portugal, grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo contre la Suède (2-0) , ont continué mardi leur parcours sans tache dans la Ligue des nations de l’UEFA.

Les champions du monde, grâce à trois minutes de folie, juste avant la pause, et surtout deux buts d’Antoine Griezmann (43e) et d’Anthony Martial (45e+1, attribué au gardien croate car le ballon a rebondi sur sa tête après avoir heurté le poteau), ont d’abord compensé une première demi-heure ratée face à des Croates toujours aussi doués et entreprenants.