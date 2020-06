Coronavirus

La France à la veille du retour à une vie «presque normale»

Outre les cafés, la réouverture de l’ensemble des plages mardi est également attendue avec impatience, de la Manche à la Méditerranée.

Mardi, après plus deux mois de fermeture forcée pour cause de coronavirus, bars, cafés et restaurants des zones vertes sont autorisés à rouvrir leurs portes pour la phase 2 du déconfinement, avec des règles sanitaires strictes: dix personnes maximum par table, un mètre au moins entre chaque groupe, consommation debout interdite dans les bars.

«On a passé plusieurs heures à tout nettoyer», déclare à l’AFP Théo Stutzmann, maître d’hôtel. Le masque est obligatoire pour les serveurs, et pour les clients qui voudront aller aux toilettes. «On a tous demandé une fois la salière à un voisin de table. Là, ce ne sera plus possible», ajoute-t-il.

«Optimisme» mesuré des restaurateurs

A Paris, seulement les terrasses

Lundi, le ministère de la Santé a par ailleurs annoncé un assouplissement supplémentaire des conditions de visites dans les établissements sociaux et médico-sociaux (Ehpad) à partir de vendredi: elles pourront se faire à plus de deux personnes à la fois en extérieur et deux personnes à la fois en chambre. Et désormais les mineurs pourront participer à ces visites, à condition qu’ils portent un masque.