Les grèves auront un impact sur la Suisse romande 

Vols et trains annulés : «La France à l’arrêt» aura un impact sur la Suisse romande

Au départ de Genève et Lausanne, sept TGV Lyria sont d’ores et déjà annulés mardi. Autant sont concernés au départ de Paris Gare de Lyon pour les deux destinations romandes. À noter que les trajets de mi-journée sont maintenus.

Nombreux vols annulés à Genève

Dans les airs, la Direction générale de l’aviation civile française a demandé aux compagnies de réduire leurs programmes de vols de 20% à 30% le mardi et le mercredi. Cette décision aura un impact significatif sur l’Aéroport de Genève. «Mardi, treize départs et quatorze arrivées sont déjà annulés. Mercredi, 17 départs et 16 arrivées seront touchés. Et nous n’avons pas encore les chiffres de jeudi», explique Taline Abdel Nour, porte-parole de l’aéroport.