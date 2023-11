La France a un incroyable talent: le numéro de Chris Oh divise

Une semaine après The Crows, le trio suisse de barre russe, Chris Oh a aussi réussi son audition dans «La France a un incroyable talent» mardi 7 novembre 2023. Son numéro de drag-queen faisant de l’effeuillage a séduit le jury. «C’est incroyable! Il est magnifique ce mec. Il est wouah! Il est d’une beauté», s’est exclamé Marianne James à la fin de la prestation du Sud-Africain de 37 ans qui vit à Genève. De son côté, Hélène Ségara s’est dite «bluffée» par la manière dont il parvenait à s’effeuiller «en gardant autant d’élégance». Elle a souligné un petit bémol: «J’avais envie d’avoir plus de danse.»