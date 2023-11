La France a un incroyable talent: The Crows a fasciné le jury

Naïka, voltigeuse de The Crows craignait la réaction de Sugar Sammy avant de monter sur la scène de l’émission proposée sur M6. Elle avait tort de s’en faire. Mardi 31 octobre 2023, à l’issue du numéro présenté par le trio suisse de barre russe, l’humoriste québécois a salué la prestation debout. Et il n’était pas le seul membre du jury à avoir apprécié le travail présenté par The Crows.