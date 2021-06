Football - Premières minutes serrées à Munich

D’un côté, la France, championne du monde en titre et double championne d’Europe (en 1984 et 2000). De l’autre, l’Allemagne, quadruple championne du monde et nation la plus titrée de l’Histoire de l’Euro avec trois sacres (1972, 1980, 1996), à égalité avec l’Espagne. Il suffirait de ce rappel pour présenter ce match.