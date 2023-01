Crise énergétique : La France aide les boulangers et menace les énergéticiens

Etranglés par leurs factures d’électricité, les artisans français pourront demander le report du paiement de leurs impôts et cotisations. En parallèle, Paris a haussé le ton envers les fournisseurs d’énergie.

Soulager les PME

Côté pile, les PME et en particulier les 33’000 boulangers de France pourront «demander le report du paiement de leurs impôts et cotisations sociales» pour soulager leur trésorerie, a annoncé sur la radio Franceinfo la Première ministre Elisabeth Borne. La cheffe du gouvernement souhaite aussi que les petits commerçants, confrontés pour certains à une explosion de leur facture d’énergie depuis le déclenchement de l’offensive militaire russe en Ukraine en février, puissent étaler son paiement sur plusieurs mois.

«Aujourd’hui, les fournisseurs n’aident pas suffisamment les boulangers et les PME. Je leur demande de faire plus, mieux, et tout de suite», a insisté le ministre de l’Economie Bruno Le Maire à l’issue d’une réunion à Bercy avec les représentants du secteur de la boulangerie.