Coronavirus : La France allège les restrictions, le monde attend les vaccins

Le président français doit s’adresser à la nation mardi pour desserrer un peu l’étau du confinement. En parallèle, les annonces sur la mise au point de nouveaux vaccins se multiplient.

«Léger assouplissement»

«Cela ne peut pas être un Noël normal et le chemin est long jusqu’au printemps», a averti Boris Johnson, qui est en isolement après avoir été en contact avec une personne infectée et parlait en vidéoconférence. «Mais nous avons franchi une étape et l’issue est en vue». Parmi les allègements annoncés figurent le retour des spectateurs dans les stades début décembre dans certaines zones, la réouverture des magasins dits non essentiels et des salles de sport et la reprise des services religieux et des mariages.