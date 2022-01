Pandémie : La France annonce l’allègement de ses mesures dès février

Jeudi, le gouvernement français a présenté les divers allègements pris dans le cadre de la gestion de la pandémie au Covid-19. Le pass sanitaire devrait entrer en vigueur lundi.

Le pass vaccinal , succédant au pass sanitaire pour les personnes de plus de 16 ans, doit entrer en vigueur lundi et servir à accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson, aux foires, séminaires et salons professionnels ainsi qu’aux transports publics interrégionaux.

Réouverture des discos

Egalement à partir du 16 février, les concerts debout pourront reprendre, la consommation debout sera à nouveau possible dans les bars et sera de nouveau possible dans les stades, les cinémas et les transports. Côté écoles, le Premier ministre «envisage» un allègement au retour des vacances de février, au plus tard le 7 mars dans certaines régions. Parallèlement, le gouvernement a annoncé l’ouverture du rappel, sans obligation, pour les adolescents de 12 à 17 ans.