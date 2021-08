Afghanistan : La France annonce qu’elle achèvera vendredi ses évacuations

Le Premier ministre Jean Castex a affirmé jeudi à la radio qu’aucune exfiltration ne sera plus possible à partir de l’aéroport de Kaboul après le 27 août.

L’opération française actuelle en Afghanistan s’achèvera totalement vendredi soir, échéance après laquelle «on ne peut plus procéder aux évacuations à partir de l’aéroport de Kaboul», a annoncé jeudi le Premier ministre français Jean Castex.

«La France fera le maximum pour maintenir le plus longtemps possible ce dispositif», dont la fin précédera de «quelques heures» le départ des militaires et services de l’ambassade à la manœuvre sur place, assure cette même source gouvernementale.