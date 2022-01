Avions de combat : La France aurait promis 3,5 milliards à la Suisse pour vendre ses Rafales

Une enquête de «Republik» dévoile le dessous des négociations sur les avions de combat et comment la France a réagi froidement à la préférence suisse pour les avions F-35 américains.

Un article publié ce mercredi sur le site d’informations alémanique «Republik», et repris par la «Basler Zeitung», montre comment le choix des nouveaux avions de combat de l’armée suisse a pesé dans la balance diplomatique entre la France et la Suisse. Du côté de l’Elysée, on espérait conclure un contrat avec Berne pour la vente de Rafales. Au bout du suspens, le Conseil fédéral s’est finalement décidé à acheter les F-35 américains.