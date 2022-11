Coupe du Monde: La France bat l’Australie 4-1 grâce à un doublé de Giroud

L’équipe de France a entamé victorieusement la défense de son titre mondial, mardi soir au stade Al Janoub, en dominant l’Australie (4-1). Ce succès, qui ne pourra faire que du bien aux esprits et aux cœurs, permet aux Bleus de prendre seuls la tête du groupe D, puisque Danois et Tunisiens n’avaient pas su se départager plus tôt dans la journée.

Malgré la bonne opération comptable et l’ampleur du score, les joueurs de Didier Deschamps ne se sont pas complètement rassurés. Ils se sont même ingéniés à se flanquer la frousse en concédant l’ouverture du score à la 9e minute, lorsque le latéral gauche Lucas Hernandez a trouvé le moyen de se trouer (ballon) et de se déchirer (genou, enfin on n’espère pas) sur la même action. La transversale de Harry Souttar (Stoke City) a donc trouvé Mathew Leckie (Melbourne City), dont le superbe centre a mis en évidence la fébrilité de la charnière centrale française (Upamecano-Konaté) pour arriver jusqu’à Craig Goodwin. Le milieu d’Adelaide United a repris du gauche et parfaitement logé le ballon sous la barre d’Hugo Lloris.