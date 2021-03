Rugby : La France bat le Pays de Galles et garde une chance de titre

Les Français sont revenus de nulle part pour battre les Gallois (32-30). Le suspense du Tournoi des six nations est relancé.

AFP

Pas de Grand Chelem pour le pays de Galles: le XV du Poireau a essuyé sa première défaite dans le Tournoi des six nations samedi à Saint-Denis face à la France (32-30), dernière équipe à pouvoir encore le priver du titre. Les Français joueront un ultime match, en retard, contre l’Ecosse au Stade de France vendredi au Stade de France, où une victoire bonifiée avec 21 points d’écart leur permettrait de s’emparer du trophée.

Les Français courent après leur premier trophée depuis 2010 et ont donc encore une chance d’y parvenir après avoir réussi un incroyable renversement de situation au terme d’un match fou. Malgré un carton rouge infligé à Paul Willemse dans le dernier quart d’heure, ils ont accompli une fin de match en boulet de canon en inscrivant leur troisième et quatrième essai dans les trois dernières minutes par le capitaine Charles Ollivon et l’arrière Brice Dulin, élu homme du match.

La France attend depuis 2010

Cette rencontre de la 3e journée, prévue initialement le 28 février, avait été reportée en raison d’une seizième contamination au coronavirus dans les rangs français. Le XV de France, qui court après le titre depuis 2010, devait l’emporter samedi et le plus largement possible pour continuer d’espérer. Une semaine après leur défaite face à l’Angleterre à Londres (23-20), les Bleus ont relevé le défi avec un numéro d’équilibriste en fin de partie.

Les Gallois étaient en position de réaliser un 13e Grand Chelem et d’égaler ainsi le record dans l’histoire du Tournoi détenu par l’Angleterre. Ils pouvaient aussi se contenter d’un nul pour décrocher un 28e trophée. Les hommes de Wayne Pivac n’ont désormais plus leur destin entre les mains et doivent compter sur les Ecossais pour être sacrés.

Le XV du Chardon avait dominé la France (28-17) lors de la précédente édition du Tournoi, en mars 2020, à Edimbourg. Mais depuis, les deux équipes s’étaient recroisées une fois, le 21 novembre lors de la Coupe d’automne des nations, et les Français s’étaient imposés (22-15) dans ce même stade de Murrayfield. Les Ecossais avaient fait une croix sur le trophée avant même leur avant-dernier match, remporté plus tôt sur leur terres contre l’Italie (52-10), dernière.