Coupe du monde: La France battue mais première, exploit australien

Didier Deschamps avait ouvert la porte à la victoire tunisienne, en chamboulant totalement son XI de base (neuf nouveaux titulaires par rapport au match précédent) et ça s'est vu sur le pré. Les jeunes Bleus n'y ont vu que du feu en première période et les changements opérés par les champions du monde en titre ensuite n'y ont pas changé grand-chose. Les Tunisiens ont obtenu les trois points qu'ils étaient venus chercher, grâce au but de Khazri, inscrit d'une jolie frappe du gauche au milieu de quatre défenseurs français pas vraiment concernés. Un exploit finalement vain, car une autre surprise se tramait ailleurs au Qatar.

La déception est également immense pour les Danois, demi-finalistes de l'Euro l'année dernière et qui n'ont jamais retrouvé leur jeu, soudés qu’ils étaient à l’époque par l’accident cardiaque de Christian Eriksen. Ils n'ont quasiment pas eu de grosses opportunités de marquer contre un adversaire que les hommes de Kasper Hjulmand étaient censés largement dominer. Seule une victoire aurait qualifié les «Danish Dynamites» et ils en ont été très loin. Pire, quand ils ont semblé obtenir un penalty à une vingtaine de minutes de la fin, un hors-jeu de Kasper Dolberg l'a fait annuler. Il y a des soirs comme ça...

Les Australiens, eux, ont fait exactement le match qu'ils devaient faire, voire mieux. Les «Socceroos» ont annihilé tactiquement leurs opposants et imposé leur physique. C'est pourtant sur une action tout en toucher que la troupe de Graham Arnold a fait la différence et assuré sa place au prochain tour, contre le premier du groupe C. Mathew Leckie est parti en contre à l'heure de jeu et a vu que ses coéquipiers ne lui seraient d'aucun secours. Il a alors fait tout, tout seul et placé le ballon au ras du poteau. Un but synonyme de fête immense dans son pays, qui atteint ce niveau pour la deuxième fois seulement après 2006.