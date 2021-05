Histoire : La France commémore les 200 ans de la mort de Napoléon

Emmanuel Macron commémore mercredi le bicentenaire de la mort de Napoléon, un anniversaire qui ravive les controverses autour de cette figure complexe et incontournable de l’Histoire de France.

Le 5 mai 1821, l’empereur Napoléon meurt à l’âge de 51 ans loin des siens et de son pays à Sainte Hélène, île perdue de l’Atlantique Sud où les Britanniques l’ont envoyé en exil après sa dernière défaite, à Waterloo. 200 ans plus tard, Emmanuel Macron déposera mercredi après-midi une gerbe au pied de son tombeau, sous la majestueuse coupole des Invalides.

L’exercice est délicat. Car cette «figure majeure de l’Histoire» est «contestée depuis toujours», rappelle l’Institut. Et elle continue à enflammer les débats entre ses défenseurs, qui célèbrent le stratège militaire et l’initiateur de «l’État moderne», et ses critiques, qui l’accusent d’avoir provoqué des centaines de milliers de morts lors de ses campagnes militaires et d’avoir rétabli l’esclavage.