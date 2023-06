Biodiversité: La France condamnée en justice pour usage de pesticides

Manifestation pour réduire les pesticides et contre l'érosion de la biodiversité, au Jardin des Plantes à Paris, le 4 mars 2023.

Le tribunal administratif de Paris a donné à l’État jusqu’au 30 juin 2024 au plus tard pour mieux respecter ses trajectoires de baisse de l’utilisation des pesticides et protéger les eaux. Ce dossier fait suite à d’autres affaires dans lesquelles la France a été condamnée, sur son action climatique et pour la pollution de l’air.