Pandémie : La France confirme plus de 200’000 cas positifs au Covid en à peine 24 heures

Le nouveau ministre de la Santé, François Braun, a annoncé lundi à l’Assemblée nationale une progression de la 7e vague épidémique. Il a plaidé pour un 2e rappel pour les plus fragiles.

Selon le nouveau ministre de la Santé français, le virus «circule plus et plus vite».

Face à un virus qui «circule plus et plus vite, nous devons protéger la population et veiller au retentissement de cette reprise sur le système de santé», a plaidé le ministre devant la commission des Lois, au lendemain de sa nomination dans le gouvernement Borne 2.