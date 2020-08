Covid-19

La France craint une deuxième vague

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19, qui repart à la hausse cet été avec 3000 nouveaux cas en 24 heures, inquiète fortement les autorités françaises.

La France a encore enregistré plus de 3000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, comme samedi, seuil inédit depuis mai, selon les chiffres de Santé Publique France mis en ligne dimanche soir.

Le nombre de patients en réanimation reste stable par rapport à la veille (376) et Santé Publique France ne recense qu'un seul décès supplémentaire en 24h, à l'hôpital.

Port du masque imposé

De plus en plus de villes imposent désormais le port du masque dans certaines zones en extérieur. Et la question du masque dans les lieux clos collectifs dévient récurrente.