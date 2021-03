Birmanie : La France dénonce «la violence aveugle et meurtrière» de l’armée birmane

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, a fermement condamné lundi la répression des manifestations qui a fait plus de 100 morts durant le week-end en Birmanie.

La France a dénoncé lundi «la violence aveugle et meurtrière» du régime birman après la répression qui a fait plus de cent morts dont des enfants samedi, la journée la plus noire depuis le coup d’Etat militaire du 1er février. «Les forces de sécurité birmanes ont franchi une étape supplémentaire dans la violence aveugle et meurtrière en faisant à nouveau usage de leurs armes contre les populations, causant plus d’une centaine de victimes, parmi lesquelles de très jeunes enfants», a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian dans un communiqué.