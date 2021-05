Israël-Gaza : La France dépose une résolution à l’ONU pour un cessez-le-feu

Un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu et préparé en coordination avec la Jordanie et l’Égypte a été déposé devant le Conseil de sécurité mardi.

La France a déposé mardi soir une résolution devant le Conseil de sécurité de l’ONU, en coordination avec l’Égypte et la Jordanie, qui demande un cessez-le-feu dans le conflit entre Israël et Gaza, a indiqué l’Élysée.

Lors d’une rencontre entre Emmanuel Macron, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi et, par visioconférence, le roi Abdallah II de Jordanie, «les trois pays se sont mis d’accord sur trois éléments simples: les tirs doivent cesser, le moment est venu d’un cessez-le-feu et le Conseil de sécurité de l’ONU doit se saisir du sujet», a précisé l’Élysée. Paris a ensuite décidé de déposer cette résolution, en coordination avec ses partenaires.

La France, qui appelle à un cessez-le-feu rapide depuis plusieurs jours, a indiqué soutenir une médiation menée par l’Égypte. Emmanuel Macron et son homologue égyptien, présent deux jours à Paris pour un sommet sur les économies africaines, se sont entretenus longuement lundi à ce sujet et ont décidé mardi de solliciter l’appui de la Jordanie. Le président français s’est aussi entretenu avec son homologue tunisien, Kaïs Saied, dont le pays siège actuellement au Conseil de sécurité.

Blocage

Lors d’une réunion à huis clos, «nous avons entendu la proposition faite par notre collègue français au Conseil et, pour la Chine, assurément, nous soutenons tous les efforts facilitant une fin de crise et un retour de la paix au Proche-Orient», a déclaré à quelques journalistes l’ambassadeur chinois à l’ONU, Zhang Jun, président en exercice en mai du Conseil. L’ambassadeur chinois a précisé que le texte d’une déclaration proposée par son pays, la Norvège et la Tunisie, refusé par les États-Unis depuis plus d’une semaine, restait sur la table du Conseil de sécurité.