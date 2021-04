Économie : La France dévoile son plan de relance

Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a présenté mardi le contenu du plan de relance français. Au menu: transition écologique, numérisation et réformes structurelles.

La France a présenté mardi son plan national de relance, qu’elle transmettra mercredi à Bruxelles et qui détaille comment elle entend utiliser les 40 milliards d’euros de subventions de l’UE et les réformes entreprises pour coller à la feuille de route européenne.

Ce que va financer l’Europe

Sur les 100 milliards d’euros du plan de relance français, Paris peut prétendre en faire financer 40 milliards par Bruxelles. Sur ce montant, plus de la moitié correspond à des dépenses en faveur de la transition écologique, dont le plan de 5,8 milliards pour la rénovation énergétique, 6,5 milliards dédiés aux infrastructures de transport et de mobilité verte, ou encore 5,1 milliards devant servir au développement des énergies et technologies vertes.