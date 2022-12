Népal : La France devra accueillir Le Serpent s’il est expulsé

Étant français, le tueur en série qui a inspiré une série Netflix devra être accueilli dans son pays d’origine si le Népal ne veut plus de lui.

«Nous avons été informés que la Cour suprême du Népal avait accepté le recours de Charles Sobhraj en demandant sa libération, compte tenu de son âge et de son état de santé, et son expulsion vers la France», a-t-elle expliqué. «Si une demande d’expulsion leur est notifiée, la France serait tenue d’y faire droit puisque M. Sobhraj est un ressortissant français», a-t-elle ajouté sans plus de détails.