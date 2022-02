Dépenses publiques : La France devra faire un «effort sans précédent»

Mercredi, la Cour des comptes a estimé que le gouvernement français devrait être prudent dans la gestion de ses fonds publics, mis à mal par la crise sanitaire. La dette va encore s’accroître.

La France devra faire un «effort sans précédent» dans les prochaines années pour maîtriser ses dépenses publiques et redresser ses comptes, mis à mal par la crise sanitaire, a alerté mercredi l’instance chargée de contrôler les comptes publics, en pleine campagne présidentielle.

Cette crise a entraîné la mobilisation de moyens publics «d’une ampleur inédite» pour lutter contre l’épidémie et soutenir l’économie, et «cet effort considérable va durablement peser sur le déficit et la dette publics, dont la réduction va nécessiter des efforts sans précédent de maîtrise des dépenses», prévient la Cour des comptes dans son traditionnel rapport annuel, consacré entièrement au bilan de la gestion de la crise sanitaire.