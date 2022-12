Coupe du monde: La France qualifiée non sans mal pour les demi-finales

Qatar 2022 : La France souffre mais sort l’Angleterre

Malmenés par les Three Lions, les champions du monde en titre l’ont finalement emporté (2-1). Ils affronteront le Maroc en demi-finales.

Olivier Giroud (à gauche) a inscrit le but décisif à la 78e minute. AFP

L'équipe de France a remporté de haute lutte le dernier quart de finale du Mondial aux dépens de l'Angleterre (2-1), au terme d'un match tendu et fermé, samedi à al-Khor. En demi-finale, mercredi, les Bleus – champions du monde en titre – seront opposés au surprenant Maroc, tombeur du Portugal un peu plus tôt dans la journée. Il s'agira de la première opposition en match officiel entre les deux équipes.

L’ouverture du score.

Olivier Giroud a inscrit d'une tête rageuse (78e) le but décisif, redonnant l'avantage aux Bleus alors qu'Harry Kane avait ramené sur penalty (53e) les Anglais à hauteur après l'ouverture du score signé Aurélien Tchouaméni (17e). Le même Kane a encore eu en toute fin de match une balle d'égalisation sur un nouveau penalty, mais sa frappe n'a pas accroché le cadre.

L’égalisation anglaise.

Comme souvent dans ces rencontres à fort enjeu, les dix premières minutes n'ont guère été emballantes, la prudence étant de mise. Un premier semblant d'occasion est survenu à la 11e minute, lorsqu'un centre de la droite d'Ousmane Dembélé a contraint Olivier Giroud à placer une tête plongeante qu'a pu aisément capter Jordan Pickford, le gardien anglais. Quatre minutes plus tard, Adrien Rabiot en contre-attaque a alerté Kylian Mbappé côté gauche, mais le centre au second poteau pour Dembélé était mal dosé et l'attaquant de Barcelone n'a pu négocier le ballon.

L’Angleterre prend l’ascendant

Le premier véritable éclair de la rencontre est survenu à la 17e minute: une frappe limpide à ras de terre d'Aurélien Tchouaméni depuis l'extérieur de la surface qui a trompé Pickford. 1-0, 17e!

Dès lors, le rythme de la rencontre est monté d'un cran et les Anglais, piqués au vif, ont à leur tour porté le danger sur le but français, lorsque Harry Kane s'est défait de Dayot Upamecano mais a ensuite buté sur Hugo Lloris, son coéquipier à Tottenham (22e). Lloris qui a battu samedi le record de sélections (143) en équipe de France.

Nouvelle frayeur pour les Bleus à la 25e minute, Upamecano semblant accrocher Kane à l'entrée de la surface, mais après visionnage de la VAR, l'arbitre brésilien Wilton Sampaio a jugé qu'il n'y avait pas faute (25e).

Clairement, l'Angleterre avait pris l'ascendant à cet instant de la rencontre, impression confirmée par une nouvelle frappe puissante de Kane qui a obligé Lloris à un bel arrêt (28e).

À la 39e minute, une combinaison sur un coup franc tiré par Griezmann, toujours aussi juste et précieux dans son jeu, a permis à Théo Hernandez de centrer en retrait pour Mbappé dont la reprise du gauche s'est envolée.

Kane rate un penalty

Dès la reprise, une frappe puissante de Jude Bellingham a forcé Lloris à un bel arrêt (47e). Incontestablement, les Anglais ont de nouveau pris le jeu à leur compte en ce début de seconde période, et les Bleus mis sous pression ont alors commis la faute fatale: Tchouaméni a accroché Bukayo Saka dans la surface et l'arbitre a sifflé un penalty que Kane a transformé en force (55e, 1-1). Le joueur de Tottenham inscrivait là son 53e but avec les Three Lions, égalant le record de Wayne Rooney.

Sur la remise en jeu, Rabiot s'est retrouvé lancé seul à l'assaut du but anglais mais sa frappe en pleine course a été bien détournée par Pickford (55e). Progressivement, la rencontre s'est débridée, mais la domination anglaise est devenue de plus en plus pressante. Ainsi, nouvelle frayeur à la 70e minute pour les Bleus lorsque Maguire a placé un tête qui a frôlé le but de Lloris (70e). Puis Théo Hernandez y est allé de son sauvetage in extremis devant Saka sur un centre de Shaw (72e).

Mais les Bleus ne s'en sont pas toujours laissés compter, et sur une remise de la tête de Dembélé, Giroud a bien failli tromper Pickford (77e). Partie remise pour le meilleur buteur français de l'histoire, qui s'est arraché une minute plus tard pour reprendre un centre de Griezmann et marquer d'une tête rageuse à la lutte avec Maguire qui a même légèrement détourné le ballon (78e). 2-1 pour les Bleus.

Digne des matches les plus fous de Coupe du monde, la rencontre s'est emballée de plus belle et à la 82e minute Théo Hernandez, bien mal inspiré, a grossièrement bousculé Mason Mount dans la surface: deuxième penalty sifflé par M. Sampaio après nouveau visionnage de la VAR. Mais cette fois-ci, Harry Kane a choisi de tirer en force et le ballon s'est envolé dans les nuages! Gros ouf de soulagement dans le camp français à une dizaine de minutes de la fin du temps réglementaire (84e).

La dernière action dangereuse a été pour les Anglais, Marcus Rashford plaçant un coup franc de peu au-dessus du but de Lloris, après une faute de Coman sur Maguire.

Eliminée en demi-finale en 2018, vice-championne d'Europe chez elle en 2020, l'Angleterre chute cette fois aux portes des demi-finales, échouant une nouvelle fois dans sa quête de titre mondial après son unique sacre, chez elle, en 1966. Les Bleus poursuivent eux leur aventure, avec un objectif: devenir les premiers champions du monde à conserver leur titre depuis le Brésil en 1962.