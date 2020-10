Coronaviurs : La France en marche vers le reconfinement

Mercredi soir, le président français devrait annoncer de nouvelles mesures pour tenter de juguler la propagation du coronavirus. Le pays pourrait se reconfiner.

«Il faut des mesures fortes»

Reconfinement inévitable?

Sur le site officiel gouvernement.fr, les autorités ont fait état mardi de 288 morts à l’hôpital pour les dernières 24 heures, et 235 en maisons de retraite (Ehpad) sur les quatre derniers jours, portant le bilan à 35.541 décès depuis le démarrage de l’épidémie. Au plus fort de la première vague, en avril, plus de 700 morts étaient enregistrées certains jours, en additionnant hôpitaux et Ehpad.