ONU: La France épinglée pour violences policières et profilage racial

Les 193 Etats membres de l’Organisation des Nations unies doivent régulièrement rendre compte de la situation des droits humains sur leur territoire et se soumettre aux recommandations de leurs pairs. Un grand nombre de pays, y compris les Etats-Unis mais également la Tunisie, ont appelé la France à davantage combattre les violences et les discriminations raciales.

«Nous recommandons à la France d’intensifier ses efforts pour lutter contre les crimes et les menaces de violence motivés par la haine religieuse tels que l’antisémitisme et la haine antimusulmane», a déclaré la représentante américaine, Kelly Billingsley. «Il y a une augmentation du racisme et de la xénophobie», a accusé le représentant chinois, qui a appelé la France à cesser de prendre «des mesures qui violent les droits des migrants».

Violences policières

La Russie, le Venezuela et l’Iran, trois pays dont les graves violations des droits de l’homme sont régulièrement condamnées par l’ONU et les organismes de défense des droits humains, ont aussi choisi de critiquer plus particulièrement les violences policières. «Nous sommes préoccupés par les mesures dures et parfois violentes visant à disperser des citoyens pacifiques», a déclaré la représentante russe, Kristina Sukacheva.