Berne : La France «espère» que la Suisse pourra valider l’accord-cadre

Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian a exprimé lundi l’espoir que la Suisse pourra valider l’accord-cadre avec l’UE, après avoir vu avec son homologue suisse Ignazio Cassis à Berne.

La «qualité de la coopération franco-suisse relative au Covid-19», mais aussi les relations bilatérales et la politique européenne ont été au menu des entretiens d’Ignazio Cassis et de son homologue français Jean-Yves Le Drian lundi à Berne. Des sujets d’actualité internationale ont également été abordés.

Concernant la pandémie, les chefs de la diplomatie ont souligné «la régularité des contacts à haut niveau» entre leurs deux pays, indique le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans un communiqué. «C’est dans ce même esprit que la Suisse et la France entendent poursuivre leur collaboration», ajoute-t-il.

Dossier européen

La venue du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Le Drian en Suisse fait suite à la visite effectuée par Ignazio Cassis les 9 et 10 mars à Paris, peu avant la période aiguë de la crise liée au coronavirus.

MM. Cassis et Le Drian se sont également entretenus sur des thématiques transfrontalières et ont souligné la qualité des relations bilatérales. En ce qui concerne le dossier européen, le chef du DFAE a informé son homologue de l’état actuel du dossier et des prochaines étapes.