Droits de l’Homme

Paris dédommage des requérants d’asile maltraités

La Cour européenne des droits de l’Homme a condamné Paris pour les conditions d’existence jugées dégradantes de ses requérants.

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné jeudi la France pour les «conditions d'existence inhumaines et dégradantes» de trois demandeurs d'asile, contraints de vivre «dans la rue» et «privés de moyens de subsistance».

«Les autorités françaises ont manqué (...) à leurs obligations» à l'encontre des trois majeurs isolés, afghan, russe et iranien, âgés de 27, 33 et 46 ans et «victimes d'un traitement dégradant témoignant d'un manque de respect pour leur dignité», a estimé dans un communiqué la juridiction basée à Strasbourg.