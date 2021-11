Football : La France et la Belgique qualifiées pour le Mondial 2022

Vainqueurs du Kazakhstan (8-0) et de l’Estonie (3-1), les Français et les Belges ont validé sans surprise leur ticket pour la prochaine Coupe du monde.

La France et la Belgique ont validé leur billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, samedi soir, lors de la 9e et avant-dernière journée des qualifications, en s'imposant respectivement contre le Kazakhstan (8-0) et l'Estonie (3-1). Les Pays-Bas, accrochés au Monténégro (2-2), devront eux patienter. Français et Belges rejoignent ainsi les Allemands et les Danois dans le wagon des premiers qualifiés de la zone Europe.