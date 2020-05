Actualisé 11.05.2020 à 08:15

Coronavirus

La France et l’Espagne déconfinent, l’Asie s’inquiète

Des millions de Français et d'Espagnols ont commencé ce lundi à retrouver une partie de leur liberté de mouvement mais la crainte d'une deuxième vague de contaminations reste présente.

Des habitants de Saint-Mandé, près de Paris, célébraient ce lundi le début du déconfinement en France. KEYSTONE

Appels à continuer à privilégier le télétravail, port du masque obligatoire dans les transports, distanciation sociale: les gouvernements français et espagnol ont tâché lundi de favoriser une reprise en douceur après deux mois d'activité au point mort ou presque.

Mais, lundi matin, le métro parisien a connu un pic d'affluence quasiment similaire aux jours d'avant le confinement. «Ça va être impossible», s'est agacée Brigitte, une voyageuse d'une ligne desservant le centre de la capitale française.

La joie de renouer avec un semblant de vie sociale est cependant bien présente dans ces deux pays, parmi les plus endeuillés par la pandémie qui a fait près de 284’000 morts dans le monde depuis son apparition fin 2019 en Chine.

«Après autant de temps enfermés chez nous, on profite de nos retrouvailles au soleil», dit Marcos Maimó, 29 ans, qui trinque avec trois amis dans le centre historique de Tarragone (100 km au Sud de Barcelone).

Lundi soir à Paris, une foule venue fêter, bouteilles en main, la fin du confinement sur les berges d'un canal d'habitude très fréquentées a dû être dispersée par la police.

Extrême vigilance

Face au reflux de la pandémie, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé les pays à exercer «une extrême vigilance» au moment de déconfiner.

«Si la maladie persiste à un faible niveau dans des pays qui n'ont pas la capacité d'étudier les foyers, de les identifier, le risque existe toujours que la maladie reparte», a prévenu le responsable des questions d'urgence sanitaire à l'OMS, Michael Ryan.

En Corée du Sud, où l'épidémie avait été jugulée, la capitale, Séoul, a ordonné des fermetures de bars et discothèques après une résurgence de la maladie Covid-19. 35 nouveaux cas ont été recensés lundi.

A Wuhan, la ville chinoise où le virus avait commencé à frapper, les autorités ont annoncé un nouveau cas dimanche et cinq lundi, après plus d'un mois de répit à la suite d'un confinement draconien.

«Nouvelle phase de la pandémie»

En Allemagne, pays souvent cité en exemple pour l'efficacité de sa gestion de la crise, le seuil critique de 50 nouvelles contaminations pour 100’000 habitants a été franchi dans trois cantons.

La chancelière Angela Merkel a souligné lundi à la télévision qu'en cette «nouvelle phase de la pandémie», il était «très important» que les gens respectent les gestes barrières.

Dans ce contexte, le Premier ministre britannique Boris Johnson, lui même rescapé de la maladie, a prolongé au moins jusqu'au 1er juin le confinement dans son pays, le deuxième plus touché au monde avec plus de 32’000 morts.

Plan de déconfinement progressif

Il a toutefois présenté lundi un plan de déconfinement progressif accordant plus de possibilités de sorties, à condition de maintenir ses distances et de rester entre personnes du même foyer.

«Notre défi est de trouver un moyen d'aller de l'avant en préservant les gains durement obtenus, tout en allégeant le poids du confinement. Je serai franc: c'est un équilibre extrêmement difficile à trouver», a reconnu Boris Johnson.

Il a aussi fixé comme objectif de renvoyer à l'école les élèves de primaire pour un mois, avant les vacances d'été, et ouvre la voie à un redémarrage de la saison sportive à huis clos le 1er juin, avant une possible réouverture des commerces non essentiels à partir du 4 juillet.

Le port du masque est recommandé dans les lieux fermés et une période d'isolement de deux semaines sera imposée aux personnes arrivant dans le pays en avion.

«Sauvez des vies»

En France, où plus de 26’600 personnes ont péri, les dirigeants ont eux aussi appelé à la discipline. «Grâce à vous, le virus a reculé. Mais il est toujours là. Sauvez des vies restez prudents», a tweeté le président Emmanuel Macron.

Jean Castex, le haut fonctionnaire chargé en France de préparer la sortie de confinement a pour sa part averti «qu'un reconfinement en urgence doit être anticipé» en cas de besoin.

Les écoles ont rouvert lundi en Norvège, en Suisse ou encore aux Pays-Bas. «Les enfants avaient énormément envie de revenir à l'école, ils sautaient partout en voyant leurs copains», témoigne Manon, mère de trois bambins à La Haye.

Les autorités norvégiennes ont assuré que ces réouvertures n'avait pas, à ce stade, ravivé la pandémie dans le pays. «Si l'allègement des mesures avait dû avoir un tel effet, nous aurions dû aujourd'hui commencer à le voir sous la forme d'une hausse du nombre des infections», a dit un haut responsable.

Sévères restrictions

En Espagne, afin de limiter les risques de propagation, seule une partie du pays a été déconfinée lundi. Plusieurs grandes villes, comme Madrid et Barcelone, restent soumises à de sévères restrictions dans ce pays qui déplore lui aussi plus de 26’000 morts.

L'Italie a comptabilisé lundi moins de mille malades en soins intensifs, une première depuis le 10 mars.

En Ukraine, les terrasses de restaurant comme les salons de beauté, les cliniques dentaires, les parcs et les squares ont rouvert lundi.

A Prague, l'une des premières salles de cinéma à rouvrir en Europe a accueilli lundi ses premiers spectateurs, assis à deux mètres les uns des autres.

Relancer l’économie

Aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé avec près de 80’000 décès, certaines régions de l'Etat de New York vont pouvoir à compter du 15 mai commencer à relancer leur économie, mais pas la ville de New York, où le confinement devrait durer jusqu'au mois de juin.

Avec plus de 330’000 cas recensés, et plus de 26’000 morts recensés selon l'université Johns Hopkins, l'Etat de New York a été le plus durement touché par l'épidémie dans le pays, et ces chiffres pourraient être sous-estimés de plusieurs milliers, selon une étude publiée lundi.