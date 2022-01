Mali : La France et ses partenaires ne peuvent «pas rester comme cela»

D’après le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, il faut «adapter» le dispositif antijihadiste au Sahel.

La France et ses partenaires européens ne peuvent «pas rester comme cela» au Mali, du fait des tensions croissantes avec la junte, et vont devoir «adapter» leur dispositif antijihadiste au Sahel, a averti vendredi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian sur la radio RTL. Il n’a toutefois pas dit s’il envisageait un retrait de la force française Barkhane du Mali.

Des entraves croissantes

Le ministre a déploré des «entraves» croissantes à la mission des «forces européennes, françaises, internationales». «Ce n’est pas uniquement une décision française, c’est une décision collective et nous avons engagé dès à présent des discussions et avec nos partenaires africains et avec nos partenaires européens pour savoir comment on peut adapter notre dispositif en fonction de la nouvelle situation», a-t-il ajouté.