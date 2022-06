Canicule : La France étouffe, des milliers d’hectares brûlés en Espagne

Les fortes chaleurs qui frappent actuellement le sud de l’Europe vont encore s’amplifier. En Espagne, plusieurs incendies se sont déjà déclarés.

La multiplication des vagues de chaleur en Europe est une conséquence directe du réchauffement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre accroissent la puissance, la durée et le rythme de répétition des vagues de chaleur, selon les scientifiques.

La quasi-totalité du territoire français devrait être touchée samedi, et 14 départements du sud-ouest ont été placés en vigilance rouge avec des températures qui pourraient atteindre localement les 42 °C, selon Météo-France. Des records pour un mois de juin ont déjà été battus vendredi dans au moins 11 communes, avec notamment 40,4 °C à Carcassonne (sud).

De nombreux événements festifs, sportifs et culturels ont été annulés dans les départements français classés rouge, où écoliers et lycéens ont pu rester chez eux vendredi. En Haute-Saône (est), dix élèves de 10 et 11 ans ont été victimes d’insolation sur un terrain multisports proche de leur école à Pin, où la température atteignait 35°.