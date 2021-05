Marché automobile : La France frappée à son tour par le manque de composants électroniques

La pénurie de composants électroniques qui sévit depuis plusieurs mois avait épargné le marché français de l’automobile jusqu’à présent.

Moins de déplacements professionnels

«La pénurie mondiale de composants électroniques affecte les productions de voitures neuves, et le fait que certaines usines ont été mises à l’arrêt temporaire retarde naturellement les livraisons de véhicules», estime également le cabinet AAAData dans un communiqué séparé. Les restrictions liées à la crise sanitaire continuent par ailleurs d’avoir un impact sur les ventes de voitures. «Vous avez aussi des canaux de vente qui ont souffert énormément», comme les loueurs de courte durée qui ont donc moins immatriculé «puisque les gens ne partent pas en vacances et qu’il n’y a pas non plus de déplacements professionnels», a ainsi souligné M. Roudier.