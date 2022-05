Afrique du Sud : «La France hors d’Afrique», scandent des manifestants

Quelques centaines de sympathisants de la gauche radicale sud-africaine ont manifesté mercredi, à Pretoria, pour que la France, taxée d’impérialisme postcolonial, quitte le continent africain.

Aux couleurs du parti mené par Julius Malema, des Combattants pour la liberté économique (EFF), tee-shirts et casquettes rouges avec un logo en forme d’Afrique, ont brandi mercredi, à Pretoria, des pancartes «La France dehors», «La richesse de la France sur le dos des Africains» ou encore «Réparations pour les crimes coloniaux», lors d’une manifestation. Les manifestants ont débarqué dans la matinée, dans la capitale sud-africaine, dans des bus affrétés par le parti et s’étaient rassemblés à quelques rues de l’ambassade de France, a constaté une équipe de l’AFP.

L’ambassade a indiqué, dans un communiqué, que «la France est un partenaire solide de l’Afrique du Sud» et qu’elle «respecte pleinement l’intégrité, la souveraineté et l’indépendance de toutes les nations africaines». La France et l’Afrique du Sud «travaillent ensemble», dans de nombreux secteurs. «Nous continuerons à renforcer nos liens et notre coopération», promet-elle.