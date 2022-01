Sécurité informatique : La France inflige de lourdes amendes à Google et Facebook pour leurs cookies

Jeudi, les deux firmes américaines ont été sanctionnées respectivement à hauteur de 150 et 60 millions d’euros par la Cnil, autorité française qui protège les données personnelles des internautes.

Amendés par la Cnil française, Facebook et Google ont trois mois pour se mettre en conformité, faute de quoi ils devront payer chacun 100’000 euros d’astreinte par jour de retard.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), gardienne de la vie privée des Français, a infligé de lourdes amendes de respectivement 150 et 60 millions d’euros à Google et Facebook pour leurs pratiques en matière de cookies, ces traceurs numériques utilisés notamment pour la publicité ciblée, a-t-elle annoncé jeudi.