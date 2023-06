Comme la Suisse, la France interdit le cannabis de synthèse HHC

La France a décidé, lundi, d’interdire la vente et la consommation de produits à base d’hexahydrocannabinol (HHC), une molécule dérivée du cannabis, en raison de risques «d’abus et de dépendance» déjà identifiés dans plusieurs autres pays européens. La Suisse avait fait de même fin avril .

L’agence française des médicaments (ANSM) a indiqué que le HHC serait interdit à partir de mardi, sur la foi de travaux ayant fait état d’un «risque d’abus et de dépendance équivalent à celui du cannabis». Toutes les déclinaisons du produit sont concernées: fleurs de cannabis, sur lesquelles il a été vaporisé, e-liquides pour les cigarettes électroniques, confiseries aromatisées…

Outre la Suisse, la France rejoint ainsi plusieurs pays européens qui ont interdit le HHC, comme l’Autriche, la Belgique, le Danemark et le Royaume-Uni.

De «potentiels risques sanitaires et sociaux»

La molécule est connue de longue date par les scientifiques mais, depuis quelques mois, les autorités sanitaires de différents pays – Europe et États-Unis – ont constaté qu’elle était de plus en plus commercialisée sur internet ou dans des boutiques physiques.