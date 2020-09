Football : La France, le Portugal et la Belgique assurent

Français, Portugais et Belges n’ont pas manqué leur entrée dans la Ligue des nations.

Kylian Mbappé a marqué le seul but du match contre la Suède.

L’équipe de France a réussi sa rentrée en s’imposant 1-0 en Suède grâce à Kylian Mbappé (41e) dans une rencontre de Ligue des nations où les Bleus se sont procuré peu d’occasions de but, samedi dans le huis clos de Solna.

Avec Adrien Rabiot, de retour en sélection après plus de deux ans d’absence, et malgré un penalty manqué par Antoine Griezmann dans le temps additionnel, les champions du monde ont assuré l’essentiel pour se placer en tête de leur groupe à égalité de points avec le Portugal, qui a battu la Croatie, adversaire des Bleus mardi à Saint-Denis.

Un carton sans Ronaldo

Et le Portugal n’a eu aucun problème pour s’imposer face aux finalistes de la dernière Coupe du monde. Les coéquipiers de Ronaldo – forfait en raison d’une infection à un orteil – se sont imposés grâce à des buts signés Joao Cancelo (41e), Diogo Jota (58e), Joao Felix (70e) et André Silva (95e), samedi au stade du Dragon à Porto.

La Belgique facile

Le premier but des Diables Rouges a été inscrit en début de match (8e) par le défenseur de l’Olympique lyonnais Jason Denayer. Dries Mertens a parachevé le travail à la 77e.

Victoire de Gibraltar

On jouait aussi dans les ligues inférieures, samedi soir. Dans le groupe 1 de la Ligue C, le Luxembourg a gagné en Azerbaïdjan, à dix dès la 26e minute, 2-1 et le Monténégro a gagné 2-0 en déplacement à Chypre, grâce à un doublé de Jovetic.