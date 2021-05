Pêche post-Brexit : La France menace de couper le courant à l’île anglo-normande de Jersey

Londres s’est offusqué mercredi de la réaction de Paris en réponse aux conditions de pêche imposées aux marins français.

Les eaux entourant l’île de Jersey cristallisent les tensions entre la France et le Royaume-Uni.

Le gouvernement britannique et les autorités de Jersey ont dénoncé avec indignation mercredi la menace implicite de Paris de couper le courant sur l’île anglo-normande en raison des conditions de pêche imposées aux marins français après le Brexit.

«Mesures de rétorsion»

Sujet explosif tout au long des négociations sur les conditions de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques continue de provoquer des frictions malgré l’accord trouvé entre Londres et Bruxelles, en vigueur depuis le 1er janvier dernier.

«Les menaces envers Jersey sont clairement inacceptables et disproportionnées», a dénoncé un porte-parole du gouvernement britannique, disant «faire confiance à la France pour utiliser les mécanismes» prévus par l’accord post-Brexit «pour résoudre les problèmes».

Manifestation jeudi

Dans un communiqué publié mardi, le gouvernement de Jersey a assuré avoir «octroyé les licences de pêche conformément à l’accord commercial» conclu entre Bruxelles et Londres fin décembre.

Les pêcheurs de l’Union européenne conservent entretemps un accès garanti aux zones situées entre 6 et 12 milles marins au large des côtes britanniques, très poissonneuses et souvent plus calmes pour naviguer, où ils se rendaient traditionnellement.