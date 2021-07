Terrorisme : La France, menacée par Al-Qaïda, appelle à la vigilance

Le groupe terroriste a diffusé le 15 juillet une vidéo «virulente» qui appelle à une action contre les intérêts français.

Al-Qaïda a diffusé le 15 juillet une vidéo visant à «condamner le blasphème incarné par les caricatures de Mahomet» et dans laquelle la France est «vilipendée», écrit le ministre Gérald Darmanin dans cette note datée de mercredi et consultée par l’AFP. Le président de la République et le ministre de l’Intérieur sont «explicitement visés et cités» par ce message «virulent» «appelant à l’action contre nos intérêts», ajoute-t-il.