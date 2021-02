Coronavirus en France : Pas de nouveau confinement, mais les variants progressent

Jeudi, le gouvernement français a rappelé qu’il fallait être prudent à la veille des vacances scolaires, alors que les variants se propagent dans le pays.

Pas de nouveau confinement, mais prudence: à la veille de la période des vacances scolaires, le gouvernement français a renouvelé son appel à la vigilance sur fond de progression des variants plus contagieux du coronavirus. Alors que le variant britannique avait été mesuré à 3,3% parmi tous les cas positifs les 7 et 8 janvier, il se situait à près de 14% en France au 27 janvier, a indiqué à l’AFP le virologue Bruno Lina.

«En tout dernier recours»

Outre les variants britannique et sud-africain, dont la présence sur le territoire français était déjà connue, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait état de la détection de 4 cas de variant brésilien, dont «une femme qui revenait de Manaus au Brésil», une ville fortement touchée par l’épidémie, et qui a transité par Sao Paulo, Francfort, Paris et Marseille, dans le sud de la France. «Nous voulons limiter au maximum la diffusion de ces variants, gagner du temps pour pouvoir vacciner et protéger les plus fragiles d’entre nous», a assuré le ministre de la Santé.