Qatar 2022: La France file en huitièmes avant tout le monde

Avec la France et ses superstars, il y a ce qui saute aux yeux de partout. Samedi soir, on peut parler de la classe technique d’Ousmane Dembélé par exemple, qui aurait dû ouvrir aux champions du monde en titre le voie d’un récital du type de celui imaginé face à l’Australie. Derrière les évidences, on trouve ces petits détails qui se savourent à hauteur de tribune. Ici, il est question de louer la vitesse de réaction d’Antoine Griezmann, entre mille autres qualités à son répertoire. Repères dans l’espace, compréhension de la situation, accélération: le très haut niveau, tout simplement.