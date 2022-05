Hockey sur glace: La France ouvre les Mondiaux en perdant contre la Slovaquie

La France et la Slovaquie avaient l’honneur d’ouvrir les feux dans le groupe A, celui de la Suisse, aux Mondiaux qui se déroulent en Finlande. L’équipe coachée par Philippe Bozon, qui a remplacé la Russie exclue à cause de la guerre en Ukraine, s’est inclinée 2-4 (0-1 2-2 0-1) contre les Slovaques.

Mais les choses n’ont pas été simples pour les hommes de Craig Ramsay. Ils ont dû attendre la 39e minute et un but de Samuel Takac pour prendre un avantage définitif face aux Bleus. Parce que dans un deuxième tiers pourtant dominé par les Slovaques, les Français ont réussi à s’accrocher grâce à des buts d’Anthony Rech (27e, 1-2) et de Jordan Perret (33e, 2-2). Le dernier but slovaque, inscrit par Pavol Regenda, à la 60e, est tombé dans la cage vide.