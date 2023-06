Qualifications Euro 24: La France et l’Angleterre s'imposent

Kylian Mbappé a marqué le seul but français contre la Grèce. AFP

L’équipe de France a achevé sa riche saison par une victoire étriquée contre une accrocheuse sélection grecque (1-0), un quatrième succès de suite qui permet aux Bleus d’apercevoir au loin l’Euro 2024 en Allemagne.

Le contrat est rempli pour Kylian Mbappé et sa bande: les Tricolores partent en vacances avec un sans-faute, aucun but encaissé en quatre matches cette année et une large avance en tête de leur groupe de qualifications, six points devant leurs adversaires du soir et neuf points devant l’Irlande – qui a battu Gibraltar 3-0 lundi – et les Pays-Bas.

Les Bleus, en supériorité numérique en fin de match après l’exclusion de Konstaninos Mavropanos (69e), se sont imposés sur un penalty de leur capitaine Mbappé (55e), déjà buteur dans cet exercice vendredi contre Gibraltar à Faro (3-0). Avec 40 buts en sélection, la star parisienne talonne désormais Michel Platini (41 buts) dans le glorieux classement des buteurs de l’histoire de l’équipe de France. À 24 ans seulement…

Sept pour l’Angleterre

Dans le groupe C, c’est grâce à un doublé de Harry Kane et un triplé de Bukayo Saka, que l’Angleterre a écrasé la Macédoine du nord (7-0), lundi à Old Trafford, pour son quatrième match des éliminatoires. Avec 12 points et une différence de buts déjà de +14, les «Three Lions» sont confortablement installés en tête.

Ils ont cependant déjà joué quatre matches, un de plus que l’Ukraine, 2e avec 6 points après sa victoire étriquée (1-0, but sur penalty) contre Malte, et deux de plus que l’Italie, exempte en raison de sa participation au Final Four de la Ligue des nations, et qui n’a que trois points.

Si les hommes de Gareth Southgate ont toujours franchi avec aisance le stade des éliminatoires, que ce soit pour l’Euro ou le Mondial, leur prestation a été très impressionnante pour un match de fin de saison.

Le Kazakhstan surprend

Dans le groupe D, la Turquie est en tête avec neuf points en quatre matches après sa victoire lundi contre le Pays de Galles (2-0). Elle est suivie à trois longueurs par l’Arménie (6 points) qui s’est imposée 2-1 contre la Lettonie. Mais les Arméniens comptent un match en moins que les Turcs. Les deux équipes s’affronteront, le 8 septembre prochain.

Enfin, dans la poule H, la Finlande tient toujours la première place après son carton, lundi soir, contre Saint-Marin (6-0). Avec neuf points en quatre rencontres, les Finlandais sont à égalité avec le surprenant Kazakhstan, qui a gagné 1-0 à Belfast contre l’Irlande du Nord. Suivent le Danemark et la Slovénie, qui ont fait match nul (1-1) à Ljubljana.