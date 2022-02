Identité : La France pourrait valider le changement de nom facilité

Jeudi, le Parlement français a donné son aval pour pouvoir échanger son nom une fois dans sa vie de manière simplifiée.

«Mon père est mort quand j’étais petit garçon»

Le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti a salué devant l’hémicycle une loi «magnifique», synonyme de «simplification, de liberté et d’égalité». Ce texte «résonne dans mon histoire personnelle», avait-il confié à «Elle» en décembre dernier. «Mon père est mort quand j’étais petit garçon. J’ai été élevé seul par ma mère» et «ai donc souhaité accoler à mon nom le sien. Les choses ont été facilitées, parce que j’étais un avocat connu sous le nom Dupond-Moretti». Et d’ajouter: «C’est une injustice pour tous ceux qui ne sont pas dans ma situation et qui n’ont pas connu la notoriété. Ce texte répare une injustice».